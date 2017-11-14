У крымских ученых возникли проблемы с получением виз в страны Запада

Проректор Крымского федерального университета им. Вернадского по международной деятельности и информационной политике Сергей Юрченко сообщил, что у крымских ученых есть трудности с получением виз для поездок на Запад. Крымчан предупредили о невозможности получить визу по паспорту гражданина РФ

"Санкции нам мешают", — сказал Юрченко. При обращении за визами в страны Западной Европы и Северной Америки говорят, что лучше обратиться в Киев, сообщает РИА Новости. Крымские ученые, граждане РФ, этого делать не стали.

Ранее сообщалось, что австрийские власти отказали во въездных визах журналистам из Крыма.