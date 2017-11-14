Полонский хочет построить в Крыму город, принадлежащий всему человечеству

Объявивший о своем намерении баллотироваться в президенты РФ бизнесмен Сергей Полонский считает необходимым создать на территории Крыма город технологий. Соответствующее заявление он сделал в ходе первой официальной пресс-конференции.

По его видению, это будет межгосударственная территория, на которой различные страны смогут получить бесплатные участки для реализации проектов. Как отметил Полонский, город будущего будет принадлежать не РФ, а всему человечеству. "Мы пришли к выводу, что новый город третьего тысячелетия правильно построить на территории Крыма", — сказал Полонский. В город будет свободный доступ, без виз.

В ходе выступления основатель Mirax Group, бизнесмен Сергей Полонский отметил, что основными тезисами его предвыборной программы являются свобода, созидание и будущее.