Медведев заявил об увековечивании антироссийских санкций

В настоящее время происходит увековечивание санкций в отношении России. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев.

Общаясь с представителями прессы по итогам саммита АСЕАН, глава правительства РФ напомнил, что до принятого минувшим летом в Соединенных Штатах закона о санкциях ограничительные меры могли быть отменены исполнительной властью. Теперь процедура значительно усложнилась, поскольку в ней должен принимать участие Конгресс, передает ТАСС

Ранее во вторник Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и США стремительно деградируют. По мнению премьер-министра, в данный момент они находятся на самой низкой точке за последние десятилетия.