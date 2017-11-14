Медведев: отношения России и США стремительно деградируют

Во вторник, 14 ноября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев жестко высказался по поводу ситуации вокруг России и США.

По мнению главы правительства, в настоящий момент отношения двух стран деградируют. Более того, политик добавил, что в настоящий момент они находятся на самой низкой точке за последние несколько десятилетий, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, что ранее в рамках саммита АТЭС не состоялась полноценная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Главы двух стран обменялись несколькими репликами, однако переговоры проводить не стали. Впоследствии Путин заявил, что отношения России и США еще не вышли из кризиса.