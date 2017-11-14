В Киеве хотят заработать на разрыве культурных связей с Москвой

Группа депутатов из "Блока Петра Порошенко" выдвинула предложение закрыть и продать Украинский культурный центр в Москве. Здание находится на Арбате, украинские депутаты собираются продать помещения за 70 млн долларов.

По их мнению, с "государством-агрессором" не может быть никакого сотрудничества. Депутат Ирина Фриз выступила с законопроектом о денонсации соглашения 1998 года о культурном сотрудничестве, который подразумевает закрытие центра, "здание которого еще можно и выгодно продать".

В случае принятия законопроекта, Москву также попросят закрыть Российский центр науки и культуры, который расположен на одной из старейших улиц Киева недалеко от Днепра.

Правда, инициативой депутатов в "Блоке Порошенко" воодушевились не все. После продажи здания "вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит", заявил один из источников газеты "Известия".