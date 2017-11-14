ВМС США опубликовали видео появления своих авианосцев у берегов Кореи

Три американских авианосца вошли в операционную зону Южной Кореи для участия в совместных учениях.

Их сопровождают более 10 кораблей, включая два эсминца. Видео совместных учений опубликовано на канале ВМС США в Сети.

Сеул впервые проводит маневры с тремя авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". "С помощью нашего крепкого альянса, мы сможем противостоять провокациям противника", — заявил капитан эсминца Sejong the Great Ли Ку Сон.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что маневры в акватории Корейского полуострова с участием трех авианосцев ВМС США "не являются чем-то необычным". Он подчеркнул, что в этом нет никакого особенного сигнала, предназначенного для КНДР или для кого-либо еще.