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ВМС США опубликовали видео появления своих авианосцев у берегов Кореи

14 ноября 2017, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

ВМС США опубликовали видео появления своих авианосцев у берегов Кореи

Три американских авианосца вошли в операционную зону Южной Кореи для участия в совместных учениях.
Их сопровождают более 10 кораблей, включая два эсминца. Видео совместных учений опубликовано на канале ВМС США в Сети.

Сеул впервые проводит маневры с тремя авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". "С помощью нашего крепкого альянса, мы сможем противостоять провокациям противника", — заявил капитан эсминца Sejong the Great Ли Ку Сон.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что маневры в акватории Корейского полуострова с участием трех авианосцев ВМС США "не являются чем-то необычным". Он подчеркнул, что в этом нет никакого особенного сигнала, предназначенного для КНДР или для кого-либо еще.

 

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Средневековый ханский дворец обнаружен в Симферополе

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Жители Петербурга протестуют против памятника Виктору Цою

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На одной из станций московского метро человек упал на рельсы и погиб

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В Москве объявлено экстренное предупреждение по погоде

В Москве объявлено экстренное предупреждение по погоде

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. С двух часов дня до девяти вечера в Москве будут идти снег с дождем, сильный ветер будет достигать 15 метров в секунду.

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Дональд Трамп не намерен участвовать в Восточно-азиатском саммите

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В одном из общежитий Сочи вспыхнул пожар, один человек погиб

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В Анталье бушевали смерчи, есть пострадавшие

В Анталье бушевали смерчи, есть пострадавшие

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Климатологи заявили, что США угрожает "нашествие ураганов"

Климатологи убеждены, что США угрожают ураганы, которые по разрушительной силе можно сравнить с ураганами "Харви" и "Мария". Предполагается, что уже в конце века Штаты ждет настоящее "нашествие" стихии.

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Макс Фадеев показал, как выглядят гримёрки в Кремлёвском дворце

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Противоугонная система по-брянски: иномарку привязали к многоэтажке

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В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу в кафе и сбежали 

В одном из кафе в центре Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись с места инцидента на автомобиле. Источник в правоохранительных органах заявил, что в столице объявили план "Перехват".

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Около 3 млн рублей удалось собрать для жителей обрушившегося в Ижевске дома

На счет фонда, созданного для помощи пострадавшим при частичном обрушении жилого дома в Ижевске, поступило около 3 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель организации "Сообщество".

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Эксперты доказали, что Грузия является родиной вина

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Стоимость бензина в России бьет все рекорды

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Машина сбила пенсионерку с четырьмя детьми в Кузбассе, один ребенок погиб

Машина сбила пенсионерку с четырьмя детьми в Кузбассе, один ребенок погиб

Во вторник, 14 ноября, стало известно, что в Кемеровской области машина сбила пенсионерку с четырьмя детьми. Согласно последней информации, один ребенок скончался после случившегося в больнице.

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В Киеве хотят заработать на разрыве культурных связей с Москвой

В Киеве хотят заработать на разрыве культурных связей с Москвой

Группа депутатов из "Блока Петра Порошенко" выдвинула предложение закрыть и продать Украинский культурный центр в Москве. Здание находится на Арбате, украинские депутаты собираются продать помещения за 70 млн долларов.

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Друзья Армена Джигарханяна подарили ему квартиру

Друзья Армена Джигарханяна подарили ему квартиру

Друзья знаменитого российского режиссера и актера Армена Джигархянана, который недавно оказался в центре скандала, подарили ему квартиру. Приятели собрали средства и приобрели артисту жилье.

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Глава Пентагона заявил, что ООН дала разрешение США воевать в Сирии

Глава Пентагона заявил, что ООН дала разрешение США воевать в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уверен, что войска США имеют право находиться на территории Сирии, так как ООН приняла резолюцию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

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На западе Москвы угнали иномарку за 5 миллионов рублей

На западе Москвы угнали иномарку за 5 миллионов рублей

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