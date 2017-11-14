В Госдуме получили официальное приглашение парламента КНДР посетить Пхеньян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин получил официальное предложение от парламента Северной Кореи о визите в Пхеньян.

Данную информацию предоставил во вторник депутат фракции КПРФ Казбек Тайсаев, который отметил, что Володин уже получил приглашение. Как уточняет ТАСС, данное предложение властей КНДР не имеет определенной даты – все детали поездки должны определить в Совете Думы. Предполагается, что точное решение о дате визита в Северную Корею будет принято на следующей неделе.

Подчеркивается, что российская сторона полностью готова к данной поездке.