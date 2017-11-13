RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о регистрации американского подразделения телеканала в качестве иностранного агента в США, о чем ранее ходатайствовало Министерство юстиции страны. Путин пообещал зеркально ответить на притеснения американцами российских СМИ

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее»,— пояснила Маргарита Симоньян. И поздравила с этим свободу слова в Штатах, и тех, кто в нее еще верит.

Russia today обязали зарегистрироваться в США в статусе иноагента. Срок министерство юстиции выставило до 13 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала требование Министерства, назвав его «людоедским дедлайном».