RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента
13 ноября 2017, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о регистрации американского подразделения телеканала в качестве иностранного агента в США, о чем ранее ходатайствовало Министерство юстиции страны.
«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее»,— пояснила Маргарита Симоньян. И поздравила с этим свободу слова в Штатах, и тех, кто в нее еще верит.
Russia today обязали зарегистрироваться в США в статусе иноагента. Срок министерство юстиции выставило до 13 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала требование Министерства, назвав его «людоедским дедлайном».