МИД Украины потребует у New York Times перерисовать карту с Крымом

Журналисты New York Times так и не определились, к какой стране относится Крым. Статья газеты, посвященная строительству Керченского моста, была проиллюстрирована картой, на которой Крым обозначен как «спорная» территория». Киев выразил протест итальянцам за показ телепрограммы с Крымом в составе РФ

Крым заштрихован одним цветом с РФ, при этом граница полуострова с Украиной нарисована пунктирной линией.

МИД Украины намерен обратиться к газете The New York Times, чтобы издание исправило публикацию. Об этом заявила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Крым не является «спорной территорией». Это временно оккупированная территория Украины. Обратимся к @nytimes. Ошибки должны быть исправлены», — написала она в своём Twitter.