МИД Украины потребует у New York Times перерисовать карту с Крымом
13 ноября 2017, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты New York Times так и не определились, к какой стране относится Крым. Статья газеты, посвященная строительству Керченского моста, была проиллюстрирована картой, на которой Крым обозначен как «спорная» территория».
Крым заштрихован одним цветом с РФ, при этом граница полуострова с Украиной нарисована пунктирной линией.
МИД Украины намерен обратиться к газете The New York Times, чтобы издание исправило публикацию. Об этом заявила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
«Крым не является «спорной территорией». Это временно оккупированная территория Украины. Обратимся к @nytimes. Ошибки должны быть исправлены», — написала она в своём Twitter.