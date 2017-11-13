Путин заявил о полном восстановлении отношений между РФ и Турцией

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что взаимоотношения двух стран восстановились практически в полном объеме.

Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность Эрдогану за то, что тот прилетел, отметив, что время полета из Анкары до Сочи всего час с небольшим. «Наши отношения восстановились практически полностью», — сказал президент России. Он отметил, что восстановление сотрудничества идет, в том числе, по линии безопасности.

Президент Турции в свою очередь отметил, что взаимодействие стран в политической, военной, торговой и в культурно-экономической сферах становится все интенсивнее с каждым днем, передает ТАСС.