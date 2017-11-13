Лукашенко: возле границ России и Белоруссии происходит активизация НАТО

Беларусь и Россия соприкасаются лоб в лоб с активизацией НАТО у своих границ. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Лукашенко отметил, что совершенно очевидно, что и Россию, и Белоруссию НАТО не любит, поэтому питать иллюзии нет смысла. При этом белорусский лидер подчеркнул, что не делит Белоруссию и Россию "по границам", передает РИА Новости. По его мнению, и белорусам, и россиянам не на кого больше рассчитывать, кроме как друг на друга, поэтому в России всегда могут положиться на Белоруссию.