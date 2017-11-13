Эрдоган предложил США и России вывести войска из Сирии

Для скорейшего перехода к политическому решению кризиса в Сирии её территорию должны покинуть российские и американские войска. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Говорится, что военным путём кризис не решить. Тогда пусть они (Россия и США. — Прим. ред.) отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции незадолго до вылета в Сочи на переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган подсчитал, что у США на севере Сирии пять баз,восемь в других регионах. У России в Сирии пять баз. «Как быть с этими очевидными вещами?» – сказал Эрдоган.

Ранее российский и американский лидеры в ходе беседы на полях саммита АТЭС во Вьетнаме обсудили ситуацию в САР. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что у конфликта в Сирии нет военного решения. Президенты России и США полагают, что необходимо искать в рамках женевского процесса пути для окончательного политического урегулирования данной проблемы