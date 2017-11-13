Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

В понедельник, 13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, когда состоится большая пресс-конференция главы государства.

Согласно последним данным, мероприятие пройдет ближе к концу года, в декабре. Песков в разговоре с журналистами сегодня подчеркнул, что точная дата пока не определена. Предполагается, что она будет объявлена немного позже передает РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ежегодная пресс-конференция главы РФ может состояться 14 декабря текущего года. Якобы эта дата в настоящий момент является основной.