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Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

13 ноября 2017, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция Владимира Путина
фото: globallookpress.com

В понедельник, 13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, когда состоится большая пресс-конференция главы государства.

Согласно последним данным, мероприятие пройдет ближе к концу года, в декабре. Песков в разговоре с журналистами сегодня подчеркнул, что точная дата пока не определена. Предполагается, что она будет объявлена немного позже передает РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ежегодная пресс-конференция главы РФ может состояться 14 декабря текущего года. Якобы эта дата в настоящий момент является основной. 

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