Ушаков заявил, что новая встреча Путина и Трампа не обсуждается

В понедельник, 13 ноября, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сделал заявление. Согласно последней информации, новая встреча Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в настоящий момент не обсуждается.

Как уточняет ТАСС, Ушаков подчеркнул, что он пока не слышал о подготовке каких-либо новых контактов между политиками.

Напомним, ранее на саммите АТЭС состоялась встреча российского и американского лидеров "на ногах". Длительная двусторонняя встреча сорвалась.