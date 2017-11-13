В Кремле обсуждают, как Путин объявит о своем участии в выборах

В Кремле решают, как и когда Владимир Путин объявит о своей готовности участвовать в президентских выборах. Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте 2018 года.

Владимир Путин пока не объявил о готовности баллотироваться в президенты. Но источник РБК - федеральный чиновник - рассказал, что Путин «определился, что будет участвовать».

Совет Федерации должен объявить начало избирательной кампании в период с 7 по 17 декабря. Предполагается, что Путин объявит о своем участии в новых президентских выборах до или после, как верхняя палата парламента назначит выборы.

В Кремле обсуждаются сценарии, - рассказывают источники РБК. Базовая концепция заключается в том, что глава государства сделает объявление уже после официального назначения выборов. Большая вероятность, что это произойдет до съезда «Единой России» (состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь. Есть версия, что Путин может заявить о выдвижении в самом начале января