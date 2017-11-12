Пушков нашел виновных в срыве переговоров Путина и Трампа

В срыве переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа виновата администрация Соединенных Штатов. Такую версию выдвинул член Совета Федерации Алексей Пушков.

Своим мнением Пушков поделился в сети микроблогов Twitter. По словам российского сенатора, представители Белого дома предприняли действия, направленные на срыв встречи президентов России и США, потому что не хотели ее проведения.

Изначально предполагалось, что Путин и Трамп встретятся 10 ноября в ходе саммита АТЭС. Переговоры не состоялись из-за того, что стороны не смогли их организовать. На следующий день лидерам двух государств удалось пообщаться «на ногах».