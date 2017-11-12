Дмитрий Рогозин не исключил присоединения ОАЭ к использованию Байконура

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил на авиасалоне Dubai Airshow 2017 после переговоров с представителями Казахстана и Объединённых Арабских Эмиратов, что основной темой беседы стал космос.

Стороны условились продолжить консультации в ближайшее время на самом Байконуре. По словам Рогозина, Объединенные Арабские Эмираты могут присоединиться к использованию космодрома Байконур. Он также отметил, что стороны продолжают переговоры о поставках истребителей Су-35. Россия предложит Арабским Эмиратам совместно развивать линейку самолетов МС-21 для арабского рынка. Рогозин напомнил, что Дубай является крупнейшим авиационным хабом для транспортной и пассажирской авиации.

Космодром Байконур находится на территории Казахстана. Он строился как основной космодром СССР. После распада союза Россия арендовала Байконур у Казахстана до 2050 года.