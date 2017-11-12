Клинцевич сомневается, что Трампу позволят наладить отношения с Россией

Внутриполитическая ситуация в США не внушает оптимизма в вопросе улучшения отношений Москвы и Вашингтона, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор объяснил, кто и с какой целью собирает биоматериал россиян‍

Американский лидер Дональд Трамп, который заявляет о необходимости совместно с РФ решать мировые проблемы, искренне готов к этому, но вряд ли ему дадут наладить отношения с Москвой. "Хозяин Белого дома, что называется, связан по рукам и ногам", - цитирует российского сенатора ТАСС. При этом, по его словам, Россия готова к любому развитию событий и надеется на нормализацию отношений.

Ранее Дональд Трамп заявил, что доверяет данным американской разведки по вопросу о "вмешательстве России" в выборы в США в 2016 году. Трамп подчеркнул, что не собирается спорить с Путиным на эту тему.