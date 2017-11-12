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Клинцевич прокомментировал заявления Киева о "перекраске" российских войск

12 ноября 2017, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Клинцевич прокомментировал заявления Киева о "перекраске" российских войск
globallookpress.com

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал чушью заявление о том, что Россия якобы стягивает к границам Украины войска, чтобы "перекрасить" их под миротворцев ООН. 

Клинцевич отметил в интервью РИА Новости, что эта "чушь" никак не соответствует такой серьезной должности, как секретарь Совета нацбезопасности и обороны. Он дал совет Турчинову заняться реальными проблемами украинской нацбезопасности, которых довольно много.

Россия стягивает к границам с Украиной войска, которые она собирается «перекрасить» под миротворцев ООН. С таким заявлением ранее выступил Александр Турчинов.

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В Японии на борту грузового судна обнаружили труп российского моряка

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