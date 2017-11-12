Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал чушью заявление о том, что Россия якобы стягивает к границам Украины войска, чтобы "перекрасить" их под миротворцев ООН.

Клинцевич отметил в интервью РИА Новости, что эта "чушь" никак не соответствует такой серьезной должности, как секретарь Совета нацбезопасности и обороны. Он дал совет Турчинову заняться реальными проблемами украинской нацбезопасности, которых довольно много.

Россия стягивает к границам с Украиной войска, которые она собирается «перекрасить» под миротворцев ООН. С таким заявлением ранее выступил Александр Турчинов.