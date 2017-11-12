Дактилоскопию для иностранцев при въезде на территорию РФ нужно вводить на двусторонней основе, эта процедура может стать обязательной для граждан тех стран, в которых ее также обязаны проходить россияне.

Такую точку зрения высказал Михаил Федотов, глава совета по правам человека, в интервью РИА Новости. В этом случае во все консульства Российской Федерации необходимо будет поставить аппаратуру для проведения дактилоскопии. Предполагается, что средства на оснащение дипмиссий должны быть предусмотрены в бюджете.

Как стало известно ранее, Министерство внутренних дел внесло в Госдуму законопроект об обязательном снятии отпечатков пальцев у всех прибывающих иностранцев.