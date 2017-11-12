Госдеп сообщил об опасных сближениях самолетов РФ и США в Сирии

В Госдепе США заявили, что между самолетами возглавляемой ими коалиции и самолетами российских ВКС около полутора месяцев назад на востоке Сирии произошли "опасные сближения".

Об этом сообщил высокопоставленный представитель ведомства, передает РИА «Новости». Он отметил, что каналы общения военных сработали «лучше, чем кто-либо ожидал», благодаря профессионализму американских специалистов. Все вопросы были решены в рабочем порядке. Сотрудник Госдепа также рассказал, что был сбит сирийский самолет, "который нарушал соглашение, установленное нами. Это мы тоже решили в рабочем порядке".

Российский и американский лидеры в ходе беседы на полях саммита АТЭС во Вьетнаме обсудили ситуацию в САР. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что у конфликта в Сирии нет военного решения.