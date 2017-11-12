Варшава заявила, что Украине пора расплатиться за преступления прошлого

Украина еще не расплатилась за преступления прошлого, но несмотря на это продолжает проявлять к Польше недружелюбный настрой. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Чичкочи. Польша объявила персоной нон-грата главу Украинского института нацпамяти

"С украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые называются историческим диалогом", — подчеркнул вице-министр иностранных дел. Среди них он отметил реабилитацию УПА (организация запрещена на территории РФ) и запрет на эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов, а также другие спорные решения украинских властей, сообщает pap.pl.

Украина "еще не расплатилась за катынское преступление", добавил замглавы МИД, имея в виду, вероятно, Волынскую резню.