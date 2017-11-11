Трамп на саммите АТЭС спросил Путина о «вмешательстве» России в выборы в США
11 ноября 2017, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
«Вмешательство» России в американские выборы стало одной из тем разговора Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС.Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Трамп в ходе беседы с Путиным спросил, имеют ли подобные слухи какие-то основания. Российский лидер ответил своему американскому коллеге, что этих оснований нет.
После выигрыша Дональдом Трампом президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах получила распространение версия о том, что политик вступил в сговор с Россией, которая помогла ему одержать победу. Трамп и представители российского руководства неоднократно заявляли об абсурдности этих обвинений.