Трамп на саммите АТЭС спросил Путина о «вмешательстве» России в выборы в США

«Вмешательство» России в американские выборы стало одной из тем разговора Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Трамп в ходе беседы с Путиным спросил, имеют ли подобные слухи какие-то основания. Российский лидер ответил своему американскому коллеге, что этих оснований нет.

После выигрыша Дональдом Трампом президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах получила распространение версия о том, что политик вступил в сговор с Россией, которая помогла ему одержать победу. Трамп и представители российского руководства неоднократно заявляли об абсурдности этих обвинений.