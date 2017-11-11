«Больной фантазией» Киева назвали в Крыму сообщения о приезде инспекторов из США

Власти Крыма отреагировали на заявление украинских военных о скором прибытии на территорию полуострова иностранных инспекторов.

Согласно информации, которую ранее распространил Генштаб Украины, в ближайший понедельник в страну приедет иностранная делегация, состоящая из граждан Соединенных Штатов, Канады и Дании. В Киеве утверждают, что инспекторы, которым поставлена задача изучить военно-политическую ситуацию на Украине, посетят и российский Крым.

Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал подобные заявления «больной фантазией» украинских чиновников, которые вызывают недоумение и смех. Полонский подчеркнул, что иностранные делегации не могут приехать в российский регион без согласования с руководством РФ.