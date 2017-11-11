Президент России отказался говорить о своем участии в выборах

На итоговой пресс-конференции Владимира Путина на саммите АТЭС был задан вопрос о его возможном участии в предстоящих выборах президента России.

Как сообщает РИА Новости , один из присутствовавших на мероприятии журналистов попросил главу государства раскрыть свои планы, заявив, что «мы уже устали ждать». Путин в ответ на реплику представителя СМИ отметил, что время для разговора на данную тему пока не пришло.

Президентские выборы состоятся в марте следующего года. Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на обнародование программ основных претендентов на высший должностной пост в стране к декабрю 2017-го.