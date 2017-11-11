Путин пообещал зеркально ответить на притеснения американцами российских СМИ

Москва зеркально ответит на притеснения властями Соединенных Штатов российских СМИ, работающих на американской территории. Об этом заявил сегодня Владимир Путин.

Некоторое время назад Минюст США потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Срок, в течение которого СМИ должно пройти данную процедуру, истекает в следующий понедельник, пишет РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами на саммите АТЭС, отметил, что атака на RT является атакой на свободу слова, один из основных элементов демократического устройства общества. Путин предупредил США, что ответ России на недружественные действия будет зеркальным.