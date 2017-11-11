Трамп считает, что Путин способен помочь США в устранении кризиса вокруг КНДР

В субботу, 11 ноября, американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление. По словам президента США, глава Российской Федерации Владимир Путин действительно мог бы помочь Штатам в разрешении кризиса вокруг КНДР.

Однако, как сообщает сегодня агентство Блумберг, по мнению Трампа, в настоящий момент РФ все еще "потакает Северной Корее".

Напомним, ранее сегодня состоялась краткая встреча российского и американского лидеров в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Впоследствии Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии.

Также президент России сообщил, что отношения двух стран еще не вышли из состояния кризиса.