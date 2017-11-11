В штабе бизнесмена Полонского подсчитали стоимость его предвыборной кампании

В субботу, 11 ноября, в штабе предпринимателя Сергея Полонского рассказали, сколько будет стоить его предвыборная кампания.

Данную информацию сегодня предоставил глава штаба Максим Шингаркин, который отметил, что основные расходы Полонскому обойдутся примерно в 10 миллионов долларов, которые будут взяты или из его личных сбережений, или из средств, предоставленных близкими друзьями. Как уточняет РИА "Новости", непосредственно избирательная кампания обойдется бизнесмену в 300-400 миллионов долларов.

В штабе рассчитывают, что за Полонского на выборах проголосуют не менее 20 миллионов граждан, которые и создадут "тело" избирательного фонда.