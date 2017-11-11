Депутат Госдумы рекомендует властям Украины проинспектировать Луну вместо Крыма

В субботу, 11 ноября, депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет дал совет властям Украины.

Политик порекомендовал Киеву проинспектировать вместо Республики Крым Луну и прекратить спекулировать на российском статусе полуострова. Как сообщает РИА "Новости", Шеремет подчеркнул, что заявления Киева уже ничем не удивляют власти РФ.

Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил, что в грядущий понедельник на территорию страны прибудет инспекционная группа из США. Целью посещения специалистов является проверка военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В частности, эксперты намерены посетить Крым.