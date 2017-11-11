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Депутат Госдумы рекомендует властям Украины проинспектировать Луну вместо Крыма

11 ноября 2017, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы рекомендует властям Украины проинспектировать Луну вместо Крыма
фото: pixabay.com

В субботу, 11 ноября, депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет дал совет властям Украины.

Политик порекомендовал Киеву проинспектировать вместо Республики Крым Луну и прекратить спекулировать на российском статусе полуострова. Как сообщает РИА "Новости", Шеремет подчеркнул, что заявления Киева уже ничем не удивляют власти РФ.

Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил, что в грядущий понедельник на территорию страны прибудет инспекционная группа из США. Целью посещения специалистов является проверка военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В частности, эксперты намерены посетить Крым.

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Китайские ученые готовятся вступить в контакт с инопланетными цивилизациями

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ВМФ США утверждают, что видели летающую тарелку, телепортирующуюся в Тихий океан

Накануне сотрудники ВМФ США заявили, что им удалось увидеть летающую тарелку, исчезнувшую в портале в Тихом океане. Предполагается, что корабль инопланетян применил телепортацию у побережья Штатов.

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В Санкт-Петербурге скончался известный композитор Георгий Портнов

Сегодня стало известно, что в Северной столице в возрасте 89 лет скончался композитор и дирижер Георгий Портнов. Данную информацию предоставили в субботу в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

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Ольга Орлова поставила на место фанатку, обвинившую ее в забвении Жанны Фриске

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В московском районе Бирюлево произошла драка, в результате которой ранения получили четыре человека. Сейчас арестованы трое предполагаемых нападавших, уточнила официальный представитель МВД России.

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В Берлине автомобиль попытался протаранить толпу прохожих

В Берлине автомобиль попытался протаранить толпу прохожих

Минувшей ночью в Берлине автомобиль попытался протаранить толпу пешеходов, которые шли по тротуару. Согласно последней информации, люди успели отскочить, вследствие чего никто не пострадал.

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Стало известно место и время прощания с Михаилом Задорновым

Стало известно место и время прощания с Михаилом Задорновым

Сегодня родные покойного сатирика Михаила Задорнова объявили дату и место прощания. Траурная церемония состоится в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси" на Пятницком шоссе в Москве.

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На западе Москвы подростков задержали за стрельбу из автомата Калашникова

На западе Москвы подростков задержали за стрельбу из автомата Калашникова

Московские сотрудники полиции задержали подростков, которые подозреваются в стрельбе из автомата Калашникова в западной части города. Нарушители ранее скрылись с места происшествия на иномарке.

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Депутат Госдумы рекомендует властям Украины проинспектировать Луну вместо Крыма

Депутат Госдумы рекомендует властям Украины проинспектировать Луну вместо Крыма

В субботу, 11 ноября, депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет дал совет властям Украины. Политик порекомендовал Киеву проинспектировать вместо Республики Крым Луну.

//В мире

Жительница США из-за женитьбы на своей матери сядет в тюрьму на 10 лет

Жительница США из-за женитьбы на своей матери сядет в тюрьму на 10 лет

Молодая жительница американского города Дункан, расположенного в штате Оклахома, женилась на своей матери. Примечательно, что ее 44-летняя родительница ранее состояла в браке с собственным сыном.

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Партия броневиков "Тигр" досрочно поставлена Министерству обороны РФ

Партия броневиков "Тигр" досрочно поставлена Министерству обороны РФ

Минобороны РФ досрочно получило партию бронеавтомобилей "Тигр". Согласно последней информации, Военно-промышленная компания предоставила эти машины ведомству в рамках Гособоронзаказа-2017.

//В мире

Президенты России и США заявили, что будут бороться с ИГ* до победного конца

Президенты России и США заявили, что будут бороться с ИГ* до победного конца

В субботу, 11 ноября, в ходе встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме российский и американский президенты подтвердили, что намерены бороться с боевиками на территории Сирии до победного конца.

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В рамках саммита АТЭС состоялась беседа Путина и Трампа

В рамках саммита АТЭС состоялась беседа Путина и Трампа

На второй день саммита АТЭС во Вьетнаме состоялась недолгая беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Политики пообщались в ходе церемонии фотографирования.

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Порошенко может полностью отказаться от Крыма

Порошенко может полностью отказаться от Крыма

В узком кругу приближенных Петра ПОРОШЕНКО в последнее время все чаще всерьез поднимаются вопросы о полном отказе от претензий на Крым и Донбасс.

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В Россию отправили тело 14-летней пермской модели, умершей в Китае

В Россию отправили тело 14-летней пермской модели, умершей в Китае

Утром в субботу, 11 ноября, в Россию отправили тело 14-летней пермской модели, которая скончалась в Шанхае в конце октября. Гроб будет доставлен на родину девочки рейсом SU-209 компании "Аэрофлот".

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Эксперты уверены, что Нибиру негативно влияет на сейсмическую активность Земли

Эксперты уверены, что Нибиру негативно влияет на сейсмическую активность Земли

Ученые проанализировали данные, имеющиеся у них о таинственной планете Нибиру, и пришли к неутешительному выводу. По словам экспертов, это небесное тело негативно влияет на сейсмическую активность Земли.

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Протесты против визита Дональда Трампа проходят на Филиппинах

Протесты против визита Дональда Трампа проходят на Филиппинах

На Филиппинах проходят акции протеста против визита в страну американского лидера Дональда Трампа. Накануне сразу несколько десятков недовольных хотели дойти до американского посольства в Маниле.

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В московских парках начинается зимний сезон

В московских парках начинается зимний сезон

С субботы, 11 ноября, в парках Москвы начинается зимний сезон. Для москвичей и гостей столицы запланировали не менее 3,2 тысячи различных мероприятий, что на четверть больше, чем в прошлом году.

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Путин прибыл на первое рабочее заседание в рамках саммита лидеров стран АТЭС

Путин прибыл на первое рабочее заседание в рамках саммита лидеров стран АТЭС

Утром в субботу, 11 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

//В мире

Уфологи разглядели яйцеобразный НЛО на комете Чурюмова-Герасименко

Уфологи разглядели яйцеобразный НЛО на комете Чурюмова-Герасименко

На комете Чурюмова-Герасименко, которая на протяжении длительного времени тщательно изучается астрономами, уфологи обнаружили НЛО яйцеобразной формы. Его разыскали на фото 3-летней давности.

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