Минобороны Украины: американские военные посетят Донбасс и хотят поехать в Крым
10 ноября 2017, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]
Военные эксперты из США, Канады и Дании посетят на следующей неделе Украину для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.
Члены делегации побывают в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Как отмечается, инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.
Американская сторона также планирует посетить Крым, что, по мнению украинских военных, можно расценивать как «очередное свидетельство не признания США аннексии полуострова Российской Федерацией».
Визит инспекторов пройдет в рамках Договора об обычных вооружениях в Европе.