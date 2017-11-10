Минобороны Украины: американские военные посетят Донбасс и хотят поехать в Крым

Военные эксперты из США, Канады и Дании посетят на следующей неделе Украину для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства. ЛНР заметила у границ с Россией разведывательные подразделения НАТО

Члены делегации побывают в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Как отмечается, инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Американская сторона также планирует посетить Крым, что, по мнению украинских военных, можно расценивать как «очередное свидетельство не признания США аннексии полуострова Российской Федерацией».

Визит инспекторов пройдет в рамках Договора об обычных вооружениях в Европе.