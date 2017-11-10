ЛНР заметила у границ с Россией разведывательные подразделения НАТО

Спецслужбы ЛНР обнаружили на базе украинских силовиков на подконтрольной Киеву части Донбасса у границы с Россией разведчиков одной из стран НАТО, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Около села Александровка Станично-Луганского района в лесу находится база, на которой «располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ», передает РИА Новости. База охраняется спецподразделением Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее постпред РФ при НАТО Александр Грушко назвал главную задачу Североатлантического альянса. По словам Грушко, противостояние с Россией лежит в центре усилий НАТО по адаптации командной структуры организации.