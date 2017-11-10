Путин заявил о готовности развивать военно-технические связи с Филиппинами

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 10 ноября, в рамках встречи с президентом Филиппин Родриго Дутерте заявил, что РФ готова и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с республикой.

Глава России заметил, что филиппинскому лидеру пришлось прервать свой предыдущий визит в РФ в связи с терактами в его стране. Путин поздравил коллегу с тем, что ему удалось навести порядок на Филиппинах и нанести удар по террористам, передает РИА "Новости".

Владимир Путин добавил, что борьба с терроризмом является одной из общих задач России и Филиппин, именно поэтому необходимо развивать отношения двух стран в этой области.