Симоньян высказалась о заявлении Собчак про санкции США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала мнение телеведущей Ксении Собчак об антироссийских санкциях США. По словам Симоньян, если бы кто-либо из западных политиков в прямом эфире заявил, что Соединенные Штаты заслужили что-то такое подобное, его бы сразу наказали, только бы успел выйти из студии.

Маргарита Симоньян сказала в эфире телеканала "Россия 1": "Он бы не успел выйти из студии, его просто гости в студии разодрали бы на куски".

Накануне представить Ксении Собчак Ксения Чудинова объяснила суть высказывания телеведущей о санкция США в отношении России.

В интервью американскому телеканалу CNN Собчак заявила, что Россия, присоединив Крым, «нарушила нормы международного права» и должна нести за это ответственность