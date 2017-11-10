Путин прибыл во вьетнамский город Дананг для участия в саммите АТЭС

Президент РФ Владимир Путин прибыл во вьетнамский город Дананг для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Российский лидер 10-11 ноября примет участие в форуме.

Ожидается, что в рамках АТЭС глава российского государства проведет несколько двусторонних встреч, в том числе - переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Программа саммита подразумевает встречу с деловыми кругами экономик АТЭС, с приглашенными лидерами стран АСЕАН, - сообщает ТАСС. На саммите выступит директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Тема ее выступления - перспективы развития мировой экономики.