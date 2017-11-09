Польша объявила персоной нон-грата главу Украинского института нацпамяти

Министерство иностранных дел Польши внесло директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в «черный список» лиц, нежелательных для въезда в страну. Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове

По сведениям Dziennik Gazeta Prawna, МИД Поьши не собирается раскрывать перечень фамилий граждан Украины, которым запретят въезд в страну, поэтому все, кто будет объявлен персоной нон-грата, узнают об этом на паспортном контроле.

В Варшаве главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича называют «ястребом» украинских историков, которые стремятся реабилитировать бандеровцев и их преступления против поляков.

Кроме Вятровича, права въезда в Польшу может лишиться и секретарь украинской государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий Святослав Шеремета. Он ранее дал запрет на проведение эксгумационных работхы в Костюхновке, где поляки надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.