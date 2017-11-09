Назарбаев вспомнил, как пил с Путиным пиво

Нурсултан Назарбаев во время визита в Челябинск вспомнил, как вместе с Владимиром Путиным пил на улицах города пиво. Именно в этом городе президенты договорились, что будут каждый год проводить межрегиональные форумы.

"По-моему, на улице где-то пиво пили", — поделился воспоминаниями президент Казахстана.

Встреча, о которой рассказал Назарбаев, произошла в 2005 году. Тогда оба президента вместе с уральским полпредом Петром Латышевым и губернатором Челябинской области Петром Суминым во время прогулки по пешеходной улице Кировка зашли в летнее кафе и выпили по кружке пива.

Как рассказал президент Казахстана, Челябинск ему дорог, так как связан с "металлургической молодостью". Он посетил в свое время все крупные предприятия. "Мы учились, проводили испытания здесь, я с удовольствием снова приехал в этот грандиозный центр металлургии", - отметил Назарбаев.

Возвращаясь к современной реальности, Назарбаев сообщил, что Россия и Казахстан подпишут десять межправительственных договорённостей в рамках нынешнего форума в Челябинске.