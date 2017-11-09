Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что "российское вмешательство" представляет довольно серьезную опасность для Соединенных Штатов Америки и Франции. Путину доставили послание по Украине французского коллеги

"Мы не должны недооценивать потенциальные последствия такого вмешательства", — заявил Макрон изданию Time.

За океаном продолжается истерия из-за якобы вмешательства России в президентские выборы в США. Под удар уже попали тысячи российских иммигрантов, работающих в Кремниевой долине. Программисты, имеющие российские корни, уже испытывают притеснения.

Ранее посольство России в США заявило, что у американской стороны нет доказательств вмешательства Москвы в процесс выборов в Штатах.