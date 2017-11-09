Латвия обнаружила у своих границ российские военные корабли и подлодку

Минобороны Латвии заявило об обнаружении российских военных кораблей у морских границ страны. По данным ведомства, речь идет о двух кораблях и подводной лодке. Государственную границу они не нарушили.

9 ноября в латвийской эксклюзивной экономической зоне якобы идентифицировали корабль класса "Пархим II", корабль "Каштан", подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России.

В Минобороны Латвии отмечают, что корабли и российская боевая авиация регулярно появляются у границ республики. В 2016 году было 209 таких случаев, в 2015-м — 270.