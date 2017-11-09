Роскомнадзор рассказал об ответных мерах на притеснения СМИ за рубежом

У Роскомнадзора есть механизмы принятия жестких ответных мер на притеснение российских СМИ за рубежом, сказала начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Татьяна Денискина.

Она напомнила, что с 1 января Роскомнадзор получит возможность прекращать действие выданных разрешений на распространение иностранных печатных изданий на территории России.

Ведомство внесло предложение о внесудебной блокировке ресурсов иностранных или международных НПО, признанных нежелательными, по требованию Генпрокуратуры России. Кроме того, предполагается изменение порядка прекращения работы СМИ, которые действуют в интересах иностранных лиц, передает РИА Новости.

Как сегодня стало известно, Russia today обязали зарегистрироваться в США в статусе иноагента. Срок министерство юстиции выставило до 13 ноября. Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании.