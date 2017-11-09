Минюст США требует от RT America зарегистрироваться как иноагент до 13 ноября

Russia today обязали зарегистрироваться в США в статусе иноагента. Срок министерство юстиции выставило до 13 ноября. Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании. Симоньян вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира

Ранее член Палаты представителей Конгресса США, отъявленный демократ Дэвид Сисиллин выступил с таким предложением, которое активно поддержали демократы всех уровней.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала требование Министерства юстиции США к RT America зарегистрироваться иностранным агентом до 13 ноября.

«Минюст США выкатил людоедский дедлайн — до понедельника. Чувствуете, как веет свободой?» — написала Симоньян в Twitter.

Телеканал RT может прекратить вещание в Соединенных Штатах. Такую возможность ранее допустила Маргарита Симоньян. Причиной возможного ухода канала из США его главный редактор назвала давление американских властей.