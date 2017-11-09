Президент Казахстана рассказал, какой была его молодость на Южном Урале

Сегодня в рамках встречи президентов России и Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как проходила его молодость на Южном Урале.



- Челябинская область связана с моей металлургической молодостью, мы здесь учились, приобретали специальность,- рассказал Нурсултан Назарбаев. - Я был на ММК, ЧТЗ, трубном заводе. Я рад снова сюда приехать. И в 2002 году именно здесь мы договорились, что каждый год будем проводить межрегиональные форумы.



Кроме того, он уточнил, что рад снова встретиться с главой России Владимиром Путиным в Челябинске. Глава России поприветствовал своего коллегу и партнёра. Он вспомнил, что идея проведения форума принадлежала именно президенту Казахстана. В свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский в декабре прошлого года предложил Челябинск как место проведения очередного мероприятия. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поддержали это предложение.

- Мероприятие оказалось очень удачным, успешным и полезным, - сказал президент России Владимир Путин. - Мы рады приветствовать вас в индустриальном сердце России. Здесь много контактов между нашими странами не только у предприятий, но и у наших граждан на бытовом уровне. Добро пожаловать!



Напомним, что форум стал очень плодотворным. Только за первую половину дня было подписано 30 соглашений, еще 10 подпишут до окончания мероприятий.