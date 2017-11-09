Мнение Собчак о санкциях США в отношении России разъяснила ее представитель

Мнение телеведущей Ксении Собчак о санкциях США в отношении России прокомментировали сегодня эксперты и политики.

Собчак, которая объявила о планах баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году, заявила в интервью телеканалу CNN о поддержке антироссийских санкций, которые ввели США.

Официальный представитель Ксении Собчак Ксения Чудинова разъяснила, что же хотела сказать телеведущая. По словам Чудиновой, слова Собчак о санкциях относятся только к олигархату, - передает РИА Новости.

"Перевели все правильно, просто фраза не доведена до конца, логическое построение этой фразы не дошло до конца. Вот и все", — сказала представитель Ксении Собчак. Как подчеркнула Чудинова, заявление телеведущей нельзя считать антироссийским.

По ее словам, полностью заявление Собчак звучало по-другому. Чудинова уточнила речь Собчак: "Мы нарушили международное соглашение, и санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю. Это именно то, что я поддерживаю, но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?".