Захарова посоветовала Порошенко перечитать Лермонтова

Президенту Украины стоит внимательнее перечитать произведение Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия", которое он ранее процитировал. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова прокомментировала принятие на Украине закона о необходимости запрашивать у СБУ разрешения на гастроли артистов из России. Она считает, что тем самым на Украине вводится режим тотальной цензуры. Как сказала дипломат, такой режим вводят украинские силовики, те самые "голубые мундиры", "с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, устремляясь в безвизовую Европу". "Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение - полезно".

Порошенко, выступая перед журналистами в день заявления о введении безвизового режима ЕС и Украины, прочитал следующее: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Согласно документу, подписанному Порошенко, организаторы гастролей должны за 30 дней до мероприятия запросить разрешение у СБУ. Иначе организаторам грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат. СБУ должна в течение десяти дней рассмотреть запрос и дать ответ о том, может ли артист из России выступать на Украине.