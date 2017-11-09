Тиллерсон опроверг принятие решения о встрече Путина и Трампа

Решение о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не принято. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

Ранее в четверг в Кремле сообщили, что переговоры президентов России и Соединенных Штатов пройдут завтра на саммите АТЭС. По словам Тиллерсона, проведение встречи сторонами пока не обсуждалось, передает телеканал CNN.

Дипломат добавил, что в отношениях между двумя государствами накопилось большое количество проблем, которые могли бы обсудить при личной встрече Путин и Трамп. При этом Тиллерсон выразил сомнение в том, что подходящий момент для проведения такой беседы настал.