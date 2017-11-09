Пушков объяснил смысл заявления «псевдокандидата» Собчак о санкциях

Высказывание Ксении Собчак о том, что Россия сама виновата в санкциях, наложенных на нее Соединенными Штатами, прокомментировал Алексей Пушков.

Член Совета Федерации ответил журналистке в своем микроблоге в социальной сети Twitter. По словам Пушкова, «псевдокандидаты в президенты» делают подобные заявления для того, чтобы получить поддержку на Западе.

Ксения Собчак в интервью американскому каналу CNN сказала, что поддерживает антироссийские санкции, так как Москва должна быть наказана за присоединение Крыма. Телеведущий Владимир Соловьев, отреагировавший на эти слова, отметил, что их нельзя воспринимать серьезно.