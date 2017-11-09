Соловьев высмеял Собчак за слова о вине России в американских санкциях
9 ноября 2017, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял вероятного кандидата в президенты России Ксению Собчак за ее слова об американских санкциях.Претендентка на пост главы государства заявила, что РФ сама виновата в санкциях, так как нарушила международное право, присоединив Крым.
В интервью ФАН Владимир Соловьев отметил: выпускница МГИМО Ксения Собчак решила продемонстрировать, что разбирается в международных отношениях. По словам Соловьева, позиция Собчак является смешной, потому что вопрос о территориальной принадлежности Крыма уже давно решен историей.