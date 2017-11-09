Пушков анонсировал ответ Москвы на «выдавливание» российских СМИ из США

Алексей Пушков заявил, что Москва примет меры в ответ на «выдавливание» российских СМИ из Соединенных Штатов.

По словам члена Совета Федерации, в распоряжении властей РФ имеется целый набор встречных шагов, которые не предусматривают полного прекращения деятельности американских СМИ на территории России. В США должны понимать, что действия Москвы будут зеркальными, процитировал Пушкова RT

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что в Совфеде допустили возможность запрета в России американского телеканала CNN. В случае принятия этого решения канал исчезнет из пакетов коммерческого и кабельного телевидения.