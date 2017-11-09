На кресла в свердловском правительстве претендует 38 соискателей

В департамент кадровой политики губернатора и правительства Свердловской области поступили заявления на участие в конкурсах на должности министров экономики и инвестиций от 38 соискателей, сообщает департамент информполитики главы региона.

Напомним, Евгений Куйвашев подписал указ об открытом отборе кадров для замещения управленческих должностей в Свердловской области в рамках реализации соответствующего поручения Президента России Владимира Путина.

«Президент нацелил нас на то, чтобы максимально открыто и конкурентно формировать управленческие команды. Стоит отметить, что у нас есть хороший кадровый резерв, в который входят, в том числе, и заместители министров. При этом конкурс, уверен, позволит пополнить эту «обойму» новыми людьми – профессиональными, инициативными», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

На должность министра экономики и территориального развития Свердловской области претендуют 11 человек, на пост министра инвестиций и развития – 25 соискателей. Еще два заявителя подали документы сразу на обе должности. Таким образом, участие в конкурсе принимают 38 человек.

В массе своей – это кандидаты в возрасте от 30 до 45 лет. Больше половины из них указали, что имеют опыт управленческой работы свыше 10 лет. Каждый второй кандидат имеет высшее экономическое, юридическое образование, либо образование в области государственной и муниципальной службы. Четверо заявили о наличии ученой степени или ученого звания.

В качестве последнего места работы 24 соискателя указали коммерческую организацию, шестеро – государственные, либо муниципальные, в том числе, представительные органы власти. По решению главы региона, кандидатуры на должности глав министерств поможет оценить экспертная комиссия с участием представители научных, образовательных организаций, отраслевых союзов.

Планируется, что 10 ноября кандидатов ждет тестирование, а 15 ноября – презентация и защита концепций стратегии развития области в инвестиционной и экономической сферах.