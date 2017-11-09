В Совфеде допустили возможность запрета CNN в России

Россия может запретить вещание на своей территории американского телевизионного канала CNN. Об этом заявили в Совете Федерации.

Как рассказал РИА Новости сенатор Игорь Морозов, данная мера станет ответом Москвы на притеснение Соединенными Штатами российских СМИ. В случае принятия законодателями РФ решения, касающегося CNN, канал исчезнет из пакетов коммерческого и кабельного телевидения.

Ранее «Аргументы недели» писали, что главный редактор англоязычного телеканала RT Маргарита Симоньян допустила возможность ухода данного СМИ из США в связи с давлением, которое оказывают на российских журналистов американские власти.