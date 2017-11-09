Названа дата встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 10 ноября на саммите АТЭС. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, которого процитировал портал Life , время встречи политиков согласовывается сторонами в настоящее время. Планируется, что лидеры двух государств обсудят несколько вопросов. Среди них – мирное урегулирование в охваченной гражданской войной Сирии и ядерная программа Северной Кореи.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил помощи Российской Федерации в разрешении кризиса, возникшего вокруг КНДР.